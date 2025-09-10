Reunião define detalhes da realização do “Dose Dupla: Seresta e Cachaça” em Cabo Frio

Na tarde desta terça-feira (9), uma reunião conduzida pelo secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, ao lado de outros secretários municipais, definiu os últimos detalhes para a realização do “Dose Dupla: Seresta e Cachaça”, que acontece nesta sexta (12) e sábado (13), a partir das 18h, no Boulevard Canal, em Cabo Frio.

O encontro cultural vai celebrar, de forma inédita, duas datas nacionais: o Dia da Seresta, em 12 de setembro, e o Dia da Cachaça, em 13 de setembro. A programação reúne o 1º Encontro de Seresteiros e a 1ª Feira da Cachaça de Cabo Frio, prometendo unir música, tradição e sabor em um só espaço.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a FUNARJ. A curadoria é assinada pela Confraria de Cachaça Copo Furado, grupo com expertise reconhecida na valorização dessa bebida tipicamente brasileira.

“Esse é um evento feito a várias mãos, que exalta a tradição e a cultura popular, união entre poder público, produtores, artistas e a comunidade cultural local”, destacou o secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes.

Na sexta-feira (12), o público poderá conferir a apresentação da dupla Junior e Gustavo, que traz ao palco o álbum “Na Mesa do Bar”. Já no sábado (13), o cantor sertanejo João Gabriel promete agitar a noite, ao lado da programação da 1ª Feira da Cachaça, que contará com estandes de produtores artesanais, exposição, degustação e rodas de conversa organizadas pela Confraria Copo Furado.

Além da música e da cachaça, o evento também abre espaço para o artesanato de Cabo Frio e do distrito de Tamoios e também para as artes plásticas, além da participação de bares e restaurantes da cidade, por meio de uma parceria com o Festival Sabores de Cabo Frio, movimentando a economia criativa e fortalecendo as tradições que unem identidade, cultura e turismo.

Com esse formato plural, o “Dose Dupla” promete marcar o calendário cultural de Cabo Frio como um encontro que celebra a brasilidade em todas as suas formas.