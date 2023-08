Reunião define últimos detalhes para a Festa da Padroeira de Cabo Frio

Em reunião realizada na sede da Guarda Civil Municipal, na tarde desta quinta-feira (10), foram finalizados os últimos detalhes para a Festa de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Cabo Frio. Participaram do encontro o padre Marcelo Chelles, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, o secretário de Governo, Ruy França, além de representantes dos demais setores do poder público municipal, envolvidos no evento, e da Polícia Militar.

O encontro teve o objetivo de alinhar os últimos detalhes como segurança, ordenamento urbano e de trânsito. A Festa da Padroeira é uma realização da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Na reunião, o secretário de Governo, Ruy França, representando a prefeita Magdala Furtado, destacou o empenho da atual gestão no apoio ao evento.

“Estamos com uma expectativa muito boa para realização de mais uma Festa da Padroeira de Cabo Frio, baseado em um grande trabalho de integração para que ela ocorra da melhor forma possível. Todos nós estamos muito entusiasmados e felizes em mais uma vez participar dessa realização que além da celebração traz um retorno para a cidade. Desde que a prefeita Magdala Furtado assumiu a gestão confirmou o apoio da Prefeitura e e colocou os equipamentos à disposição para esse apoio junto à Igreja Católica”, destacou o secretário.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

A programação de shows populares e religiosos acontecerá na Praça Porto Rocha, em frente à Matriz Histórica. Abrindo a programação, a partir das 20h, Claudio Lima, DJ Junior Rodrigues e Banda K-Zual, comandam a festa. Às 21h30, o grupo Vou Zuar sobe ao palco. No sábado (12), Claudio Lima e DJ Junior Rodrigues voltam ao palco, a partir de 21h30, é a vez de Bruna Reis e Banda.

No domingo (13), a programação popular começa às 8h, com a 16ª Corrida da Padroeira de Cabo Frio, com largada em frente à Matriz Histórica. Mais de mil pessoas estão inscritas para participar da competição. Às 12h, a Praça Porto Rocha vai receber o Almoço da Padroeira, em seguida, às 12h30, Jero e Jamantha embalam a trilha sonora da tarde. Após os shows iniciais, com Claudio Lima e DJ Junior Rodrigues, o cantor Paulo Ricardo, ex- RPM, trará grandes os sucessos para Cabo Frio.

Na segunda-feira (14), véspera do feriado, a programação musical terá Claudio Lima e DJ Junior Rodrigues, às 19h30; a banda católica Herança de Deus, a partir das 20h, e Irmã Kelly Patrícia e Banda Instituto Hesed.

No dia de Nossa Senhora da Assunção, a programação começa com o Passeio Ciclístico da Padroeira, com saída da Praça Porto Rocha. Fechando as celebrações musicais, às 20h tem Claudio Lima e DJ Junior Rodrigues no palco e a partir das 21h30 o cantor Jorge Vercillo encerra a festa.

INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO

Nos cinco dias de evento, o trânsito de veículos no entorno da Praça Porto Rocha vai passar por alterações. A Avenida Assunção, no trecho a partir da Travessa Lions Club até a Praça Dom Pedro II; e a Rua 13 de Novembro, até a esquina com a R. Francisco Mendes, ficarão interditadas.

Já as ruas José Watz Filho (nos dois sentidos da via), Travessa Lions Club, Rua 13 de Novembro, entre a Avenida Assunção até a Raul Veiga, e da da Rua 13 de Novembro até a José Bonifácio terão o estacionamento proibido de forma temporária. As ruas José Watz Filho e a Major Belegard, no trecho da Travessa Lions Clube até a Praça Dom Pedro II, também terão inversão do sentido, de forma a desafogar o trânsito.

Confira abaixo o horário de fechamento das vias:

sexta-feira (11) – a partir das 16h

sábado (12) – a partir das 12h

domingo (13) – 00h (na madrugada de sábado para domingo)

segunda-feira (14) – a partir das 16h

terça-feira (15) – a partir das 6h.