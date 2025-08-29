Reunião discute implantação do Programa Bandeira Azul na Praia do Pontal do Peró, em Cabo Frio

As discussões em prol da implantação do Programa Bandeira Azul seguem avançando em Cabo Frio. Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, realizou mais uma reunião do Comitê Gestor de Praia, desta vez no Pontal do Peró. O encontro teve como objetivo alinhar propostas de ação e discutir as iniciativas necessárias para a conquista da certificação internacional na Praia do Pontal do Peró, que este ano foi pré-aprovada para concorrer ao selo na modalidade de temporada curta, ao lado da Praia do Foguete.

Entre os temas debatidos estiveram estratégias de segurança, fiscalização e ordenamento da praia, que fica localizada em uma Área de Proteção Ambiental (APA), bem como o fortalecimento do diálogo com associações e comerciantes locais, visando garantir a participação da comunidade em todas as etapas do processo. A etapa atual exige que todas as adaptações necessárias sejam concluídas até dezembro. Para obter o selo, a praia deve atender a 34 exigências, que incluem a qualidade da água, acessibilidade, presença de guarda-vidas, áreas de escape, segurança e beleza cênica, dentre outros requisitos.

Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas, apresentar suas demandas e propor soluções para a efetivação das ações em apoio à gestão municipal, responsável pela operacionalização do programa. A bióloga e coordenadora local do Bandeira Azul, Luísa Rieth, conduziu o encontro. “A reunião foi bastante proveitosa, pontuamos como se darão as próximas ações e os quesitos que já avançamos até o momento. Essa é uma construção coletiva. Reunimos poder público, associações comunitárias, comerciantes e moradores para construir uma gestão sustentável da praia, que valorize e preserve o meio ambiente, fortaleça o turismo e traga benefícios diretos para a comunidade local”, afirmou.

Durante o encontro, também foi apresentada uma proposta de controle de acesso de veículos à praia, com base em um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Outro tema em pauta foi a possibilidade de estabelecer uma conexão entre a Praia do Pontal do Peró e a Praia de Caravelas, em Armação dos Búzios, também candidata ao selo internacional, por meio de uma trilha sinalizada. A intenção é reforçar a integração regional em torno do turismo de base sustentável, unindo conservação, cultura e educação ambiental.

Moradora há 30 anos do bairro, a presidente da Associação de Moradores do Pontal do Peró, Cristiane Ximenes, ressaltou a importância da integração de diferentes setores da sociedade para o sucesso do processo. “É extremamente necessário, saudável e positivo esse engajamento da sociedade. Não é uma tarefa somente da Prefeitura, mas de todos nós, moradores do bairro, que somos os mais afetados, mas também o comércio local e os turistas que usufruem desse espaço, que é público. O nosso objetivo em comum é a preservação e estou muito satisfeita com o comprometimento da Prefeitura. Eu tenho certeza que, com essa união e o envolvimento dos órgãos, vamos conseguir avançar, trazer as soluções necessárias e concretizar a Bandeira Azul”, destacou a presidente do grupo, antiga Associação de Moradores e Proprietários do Loteamento Caravelas do Peró (AMPLOCAPE).

Participaram do encontro técnicos e guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), da Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf), da Guarda Civil Municipal, do Grupamento Marítimo e Ambiental, da Fiscalização Ambiental e de Posturas, de instituições de ensino, do Instituto Escola do Mar (IEMAR) e membros da sociedade civil organizada, dentre eles integrantes da Associação de Moradores, vendedores ambulantes e comerciantes locais, além de gestores das secretarias municipais de Turismo; Gestão Territorial e Economia Azul; e Mobilidade Urbana.