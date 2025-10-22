Reunião é realizada para tratar a implantação de um transporte hidroviário que conecte Iguaba Grande, Araruama, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo

Nesta terça-feira (21), o secretário de Pesca, Leandro Coutinho, e o diretor executivo do ConderLagos Vantoil Martins, acompanharam uma equipe do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em uma visita técnica pela Laguna de Araruama, com o objetivo de avaliar a viabilidade da implantação de um transporte hidroviário que conecte os municípios de Iguaba Grande, Araruama, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo.

A iniciativa busca interligar as cidades da Região dos Lagos, promovendo mobilidade sustentável, fortalecimento da economia regional e incentivo ao turismo e ao transporte local, um passo importante rumo a um futuro mais integrado e sustentável para toda a região.