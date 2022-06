Reunião é realizada para tratar segurança da festa dos 27 anos de Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, acompanhado do secretário e do subsecretário de Ordem Pública, Fabio Costa e Jorge Escada, respectivamente, recebeu a visita do comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Oliveira, para organização dos últimos detalhes para a segurança do evento em comemoração aos 27 anos de Iguaba Grande.

O Comandante do 25º confirmou o reforço do efetivo da PM no município durante os cinco dias de festa. Ainda durante a reunião, foi apresentado o efetivo de agentes da Guarda Civil Municipal que complementarão a segurança do evento.

“Estamos cuidando de todos os detalhes para a realização de uma festa familiar, com tranquilidade e segurança para todos os moradores de Iguaba e, também, para os que nos visitarão nesse período. Agradecemos a integração da PM para o fortalecimento da proteção de todos. Estamos muito animados para esse grande momento.” Comentou o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins.

Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, Fábio Costa, todo o esquema de segurança é feito em conjunto com os órgãos para a realização de uma linda festa. “Estamos empenhados na montagem de uma estrutura de segurança muito completa. A integração com a PM é algo muito positivo e engrandece, ainda mais, o aniversário da nossa cidade. Todos os setores da segurança estarão trabalhando em conjunto. Agradeço ao Tenente-Coronel da PM, Oliveira, por estar sempre disposto a fortalecer esse vínculo de trabalho, unindo forças”, pontuou Fábio.

O comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar reforçou que o policiamento será integrado entre os agentes da companhia de Iguaba e policiais de outros setores. “Costumo dizer que tudo que começa bem, termina bem. Quando se tem preocupação de se planejar com antecedência, preocupado com cada detalhe, a tendência é que realmente a execução, não só da parte da segurança, mas em todos os seguimentos, terminar bem. Essa reunião foi muito importante pra gente fechar os últimos detalhes e assim Iguaba Grande proporcionar um evento com segurança e tranquilidade para população.” Finalizou o Tenente-Coronel Oliveira.

A programação de shows do aniversário de 27 anos de Iguaba Grande começa no dia 07 de junho com apresentações de artistas locais e nacionais e segue até o dia 11. Serão cinco dias de festa no espaço de eventos da praça nova da Estação.

Entre as atrações principais estão a banda gospel Preto no Branco, o grupo de pagode Vou Zuar, a dupla sertaneja Marcos e Belutti e os cantores Dilsinho e Vitor Kley. Os artistas locais, entre eles: Leonardinho, Rabuja, Demetrius e Nada Igual realizam a abertura dos shows, a partir das 21h30.

Participaram ainda da reunião do coordenador da Guarda Ambiental de Iguaba Grande, Paulo Arruda, o chefe do setor de Planejamento de Policiamento do 25° BPM, Major Alcântara e o comandante da 7ª CIA de Iguaba Grande, 2º Tenente Nascimento.

Veja a programação

07 de junho

19h – Artistas locais

22h – Banda Preto no Bancro

08 de junho

21h30 – Leonardinho

23h – Grupo Vou Zuar

09 de junho

21h30 – Banda Rabuja

23h – Marcos e Belutti

10 de junho

21h30 – Demetrius e Banda

23h – Dilsinho

11 de junho

21h30 – Grupo Nada Igual

23h – Vitor Kley