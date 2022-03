Rio das Ostras inaugura Faetec e Polo Cecierj/Cederj 

A população de Rio das Ostras já tem a sua Fundação de Apoio à Escola Técnica- Faetec. A novíssima unidade de ensino, com oferta de cursos profissionalizantes e de graduação, foi entregue pelo Governo do Estado na manhã desta quarta-feira, dia 23, em cerimônia que contou com a presença do governador Cláudio Castro.

A Faetec utiliza as instalações do Centro Municipal de Qualificação Profissional, localizado na Zona Especial de Negócios, dentro de uma parceria firmada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Prefeitura de Rio das Ostras.

No espaço, a população terá acesso a serviços ofertados pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro- Cecierj, que abrigará o 38º Polo Cecierj/Cederj do Estado.

A inauguração contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais. Estiveram presentes o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba; o secretário de Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho; os presidentes da Fundação Cecierj, Rogério Pires, e da Faetec, João Carrilho; os prefeitos de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, e de Duque de Caxias, Washington Reis; e a deputada federal Soraya Santos.

A unidade de ensino da Faetec já está oferecendo cursos profissionalizantes nas áreas de Turismo, Administração e Informática, além de idiomas. No início do semestre, foram disponibilizadas 80 vagas de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem; Operador de Computador e Organizador de Eventos. Todas as formações têm duração de 20 semanas. Em parceria com a Fundação Cecierj, a Rede também abriu oportunidades nos cursos de Assistente de Pessoal e Assistente Administrativo, com carga horária de 240h, no formato ensino à distância.

No catálogo de cursos da Faetec ainda está prevista, para este ano, a oferta de novos cursos, com destaque para Assistente Administrativo, Logística, Programador de Dispositivos Móveis, Inglês Iniciante e Espanhol Básico. Ao todo, serão oferecidas 540 vagas por ano. Para se candidatar é preciso ter idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada formação. A escolaridade e o prazo de conclusão também variam, dependendo da qualificação escolhida.

Para o presidente da Faetec, João Carrilho, a inauguração da unidade de ensino de Rio das Ostras trará importante reforço na qualificação técnica dos jovens, especialmente neste período pós-pandemia, onde a formação profissional é ainda mais exigida pelo mercado de trabalho.

“ O jovem que não possui uma qualificação técnica encontra mais dificuldades de alcançar o tão sonhado emprego quando chega ao mercado de trabalho”, destacou.

Para o secretário estadual de Ciências, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, a chegada da nova unidade da Faetec em Rio das Ostras se deve ao esforço do prefeito Marcelino Borba e do governador Cláudio Castro, que uniram esforços para que o projeto saísse do papel e se tornasse realidade em pouquíssimo tempo.

“É um momento de união, de juntar forças entre o Estado e os Municípios. Se não fosse a Prefeitura de Rio das Ostras e a vontade do prefeito Marcelino e da sua equipe, esta conquista não teria se concretizado. Serão 540 vagas de cursos, mas que refletem 540 sonhos que se tornarão realidade em breve. Estamos fazendo com que as pessoas tornem seus sonhos realidade”, disse o secretário.

Emocionado com a inauguração da Faetec, o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, lembrou que a vinda da nova unidade para o Município reflete um trabalho conjunto entre a equipe da Prefeitura e do Governo do Estado. Marcelino destacou que a nova unidade possui ótima estrutura e está cercada por grandes empresas.

“Estou muito feliz com esta inauguração. Nós temos aqui um dos melhores espaços deste gênero da região, e temos ao redor grandes empresas, que precisam de mão de obra qualificada. O Centro Municipal de Qualificação Profissional, agora com a Faetec, deve servir para qualificar a mão de obra do nosso Município e da nossa região, oferecendo capacitação de qualidade, mudando a vida das pessoas para melhor”, disse Marcelino.

Para o prefeito, a chegada da Faetec é uma grande conquista para Rio das Ostras e para toda a região. Uma obra sem cor partidária, onde esforços foram reunidos em nome da população.

“Temos que nos lembrar de todo apoio dado pelo governador Cláudio Castro para que a unidade Faetec fosse realidade. Este é um projeto de Estado, não de partidos políticos. Se todos nós estivermos unidos, com certeza nossa gente terá um futuro muito melhor”, pontuou o prefeito Marcelino.

Para o governador Cláudio Castro, a união dos esforços das equipes da Prefeitura e do Governo do Estado foram fundamentais para que a nova unidade da Faetec fosse disponibilizada de forma tão ágil. Castro lembrou que esta forma de governar inaugura um novo tempo no Rio de Janeiro, sem disputas desnecessárias por obras que atendem às demandas da população.

“O que tem sido construído hoje é a consolidação do nosso compromisso com o povo do Estado do Rio. Este novo momento do Rio de Janeiro envolve reconstruir o Estado, trazendo mais qualificação e mais emprego para nossa população. O Rio de Janeiro tem um plano de desenvolvimento da ordem de R$ 17 bilhões, pensado sob um grande projeto apresentado pela Firjan para o desenvolvimento regional, e ouvindo cada prefeito do Estado”, disse Castro.

UNIDADE TAMBÉM TERÁ POLO DA CECIERJ – O Pré-Vestibular Cecierj vai ofertar 100 vagas e as aulas, que já se iniciam em 30 de abril, serão na modalidade presencial. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas, até 11 de abril, pelo https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/edital-alunos-pvs-2022/ . O processo seletivo é aberto para candidatos que, em 2022, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído e há reserva de vagas para os candidatos inscritos no Cadastro Único.

No Polo Cecierj/Cederj, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet/RJ, instituição de Ensino Superior, que integra o Consórcio Cederj, vai ofertar o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, no segundo semestre de 2022, na modalidade semipresencial. O curso terá 30 vagas e a entrada será pelo Vestibular Cederj.