Ronda Escolar de Cabo Frio teve 12 atendimentos emergências no mês de maio

As escolas municipais de Cabo Frio receberam apoio do Programa Ronda Escolar, da Guarda Civil Municipal, durante todo o mês de maio. Os agentes percorreram unidades da área central, do Grande Jardim e do distrito de Tamoios, atuando na prevenção de ocorrências.

O balanço foi apresentado às Secretarias de Segurança e de Educação pelo agente da Guarda Douglas Ribeiro, responsável pela Coordenadoria de Ensino da Secretaria de Segurança.

Entre as ações, foram registradas 204 visitas preventivas nas unidades escolares; 12 atendimentos emergências; oito palestras direcionadas aos estudantes; 49 escolas visitadas de um total de 93 unidades e uma média de 6,9 atendimentos diários, atendendo escolas municipais, estaduais e particulares.

As atividades têm foco na prevenção. Esse novo modelo de patrulhamento preventivo conta com a Patrulha Escolar da Policia Militar, em uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e Governo do Estado.

Além das atividades do programa de patrulhamento, o Conselho Comunitário de Segurança Escolar de Cabo Frio foi reativado no final do mês de abril, com reuniões mensais para definir estratégias e buscar soluções para as demandas de segurança na rede municipal.