Para dar início aos shows de comemoração do 28º aniversário de Iguaba Grande, a banda gospel de rock Rosa de Saron, no dia 07/06, vai estar no palco principal da Praça da Estação!!

A festa contará com dois palcos, dividindo as atrações da noite. A partir de 21h30 a banda Frutos do Eterno comandará o show do palco alternativo.