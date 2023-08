Rua dos Biquínis, em Cabo Frio, passará por obra de revitalização

Um dos pontos turísticos mais visitados de Cabo Frio, a Rua dos Biquínis, na Gamboa, vai passar por obras de revitalização em breve. Será a primeira vez, desde que o maior polo de moda praia do país ganhou a atual formatação, em 2014, que o espaço passará por obras de manutenção.

O centro comercial receberá melhorias na parte estrutural e elétrica, além de ganhar uma área kids, espaço “instagramável” e paisagismo, com novo mobiliário para área de convivência e integração social. A licitação para contratação da empresa responsável pela obra está prestes a ocorrer, e a expectativa é que tudo fique pronto antes dos festejos de fim de ano, a tempo de receber os visitantes para a alta temporada.

A prefeita Magdala Furtado conheceu detalhes do projeto, durante uma reunião com empresários da Rua dos Biquínis, no Gabinete Oficial, na manhã desta quinta-feira (10). O encontro também teve a participação da secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Paula Pinheiro; do secretário de Governo, Ruy França; do secretário adjunto de Esportes, Gabriel Lima; e do presidente da Câmara Municipal, vereador Miguel Alencar.

Ao longo da reunião, a prefeita também ouviu as demandas dos comerciantes, com relação ao ordenamento da área central e do entorno da Rua dos Biquínis, bem como a reativação do transporte aquático, pelo Canal do Itajuru, a partir do Centro.

A prefeita fez questão de destacar a importância da Rua dos Biquínis para o desenvolvimento do Turismo em Cabo Frio.

“Temos uma cidade turística e precisamos investir nesse Turismo. Os empresários da Rua dos Biquínis estão contentes porque lutam por essas reformas há alguns anos e agora vai acontecer. Vamos nos empenhar para que isso aconteça o mais breve possível”, realçou Magdala.