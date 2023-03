Rua Goiás, no Jardim Excelsior, em Cabo Frio, tem sentido alterado para interligação de ciclovias

A Rua Goiás – via que faz a ligação entre as avenidas Excelsior e Central – passará a ter mão única, a partir desta sexta-feira (31). Com a mudança, o trânsito seguirá no sentido Extra da Rodoviária para a Avenida Excelsior. Além disso, a rua vai ganhar uma ciclofaixa que vai conectar a ciclovia da Avenida Excelsior com a da Av. Júlia Kubitscheck.

Nesta semana, a rua passou por reparo no pavimento, com a recolocação dos paralelos e nos bueiros e grelhas. A mudança está sendo feita pela Prefeitura de Cabo Frio, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, com apoio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

O objetivo é interligar os bairros por meio das ciclovias. O trajeto engloba as avenidas Joaquim Nogueira e Vitor Rocha, que foi recentemente reformada e sinalizada. Ambas são conectadas com a Orla das Palmeiras, por meio da ciclofaixa da Rua Olinda, e também com a Avenida Excelsior, que também foi totalmente revitalizada e passará a ter ligação com a Avenida Júlia Kubitschek, por meio da ciclofaixa da Rua Goiás.

O motorista que utiliza a Rua Goiás para acessar a Avenida Excelsior deve ficar atento à mudança do sentido. As alternativas são as ruas Geraldo de Abreu e Brasília, que continuam com sentido duplo.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago destaca a importância da ciclofaixa e o respeito à sinalização.

“Importante também é o respeito à ciclofaixa, que está sendo instalada na Rua Goiás. A ciclofaixa faz parte da pista de rolamento, calçada ou canteiro destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. Não é permitido o estacionamento de veículos ou a colocação de material de obra, caçambas ou qualquer outro objeto que impeça a circulação dos ciclistas”, finaliza.