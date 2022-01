Ruas de Iguaba Grande começam a receber pavimentação

A rua Ana de França Pacheco, no bairro Pedreira, em Iguaba Grande, começou a ser pavimentada com concreto intertravado nesta terça-feira (4). O local já passou pelo serviço de drenagem e agora vai receber cerca de 148 metros de pavimentação.

Além disso, quatro ruas no bairro Cidade Nova estão com os trabalhos de pavimentação com concreto intertravado sendo finalizadas: Rua Carmem Ribeiro; Princesa Diana; Vital Marins da Fonseca (antiga Rua Abraão Lincon); Recanto do Nilo.

A rua Temenes Elias já recebeu o material e agora começa a parte de patrolamento e nivelamento para colocação dos bloquetes de concreto intertravado. Ao todo, serão cerca de 1,2 km de pavimentação no bairro Cidade Nova.

Já a rua Alfeu Ferreira, em Iguaba Pequena, continua com os trabalhos de nivelamento e preparação para continuar o asfaltamento.