Ruas de São Pedro da Aldeia sofrem alterações de sentidos

Empenhada em garantir a segurança e a fluidez nas vias de acesso aos bairros, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou alterações de sentido em ruas selecionadas no centro da cidade. A iniciativa foi efetuada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, e visa melhorar o tráfego de veículos no bairro, bem como evitar infrações e acidentes de trânsito.

As alterações aconteceram em três ruas do Centro. A Rua Firmino Elias da Costa, próxima ao Teatro Municipal, terá sentido único em direção à Rua Glória Lobo. O trecho final da rua Vinte e Seis de Março terá sentido único em direção às Ruas Hermógenes Freire da Costa e Dr. José Ramos de Azevedo. Já a Rua Antônio Silva Lobo terá sentido único para as ruas Antônio Benedito Siqueira e Marcelina Pereira de Souza.

Sinalização na Rua Antônio R. Silveira | Foto: Divulgação/PMSPA

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Pinheiro, explicou o motivo da mudança. “As vias selecionadas são estreitas e, antes, era permitido o duplo sentido de veículos. Entendemos que, para uma maior segurança dos pedestres e motoristas de nossa cidade, a implantação do sentido único será uma medida importante. Nosso objetivo é garantir um trânsito seguro e com maior fluidez ao nosso cidadão”, disse.