Mais um sábado vem aí, e com ele mais uma edição da Feira do Produtor Rural no Shopping Park Lagos. São diversos produtos frescos e deliciosos disponíveis, tudo cultivado em solo cabo-friense pelos moradores da zona rural. Além disso, todos os itens são certificados com o selo do produtor rural, que garante procedência de qualidade.

O evento acontece neste sábado (28), no estacionamento do Shopping Park Lagos, das 10h às 17h.