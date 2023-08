Sábado foi de conscientização para o combate da violência contra a mulher em São Pedro da Aldeia

Neste sábado (12/08), diversas secretarias uniram forças para levar atividades e serviços gratuitos em prol da prevenção à violência contra a mulher.

O evento, realizado na Praça Hermógenes Freire da Costa, foi encerrado com chave de ouro com uma caminhada pelo Centro da cidade.

Foram realizadas ações de autocuidado, sorteio de brindes, apresentações da Escola de Artes e de capoeira, remada, distribuição de mudas, além de serviços de saúde e orientações da equipe do CREAS sobre o encaminhamento dos casos de violência contra as mulheres e um workshop com o Projeto Empoderadas, do Governo do Estado.

Em São Pedro da Aldeia, as vítimas possuem um canal próprio com acolhimento humanizado para denunciarem casos de violência. O telefone (22) 99944-6157 está disponível para contato 24 horas por dia e recebe tanto ligações quanto mensagens de texto e de voz. O anonimato é garantido.