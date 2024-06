Sala Vini Jr. foi inaugurada na Escola Lydia Sherman, em Búzios

By

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, inaugurou a Sala Vini Jr. Da Escola Municipal Quilombola Professora Lydia Sherman, situada no bairro Baía Formosa. O prefeito Alexandre Martins e o Secretário da pasta, Rodrigo Ramalho, estiveram presentes no evento ocorrido nesta terça-feira (11). Mobilizada por sua determinação e espírito competitivo, a equipe da escola participou e venceu o desafio nacional “Escolas bailam com o Vini”, promovido pelo Instituto Vini Jr.

O CT BASE, fruto da parceria entre o Instituto Vini Jr. e o Instituto Alok, foi inaugurado como resultado da vitória. Além de uma sala de aula convencional, o espaço oferece uma abordagem inovadora ao ensino. O prefeito Alexandre Martins destacou a inspiração que o jogador de futebol Vini Jr. representa para as crianças de Búzios: “Vini Jr. é mais do que um jogador de futebol talentoso; ele é uma fonte de inspiração para nossas crianças. Sua dedicação, habilidade e trabalho em equipe são valores que queremos instilar em nossos jovens. Este Centro de Tecnologia, inspirado em sua campanha, não apenas oferece recursos educacionais avançados, mas também simboliza a importância do esforço e da determinação para alcançar o sucesso. Que cada criança que passe por estas salas encontre em Vini Jr. não apenas um ídolo esportivo, mas também um exemplo de perseverança e superação”, destacou.

Jaqueline Figueiredo, diretora da escola, ressaltou a importância do novo Centro de Tecnologia (CT BASE) para o desenvolvimento dos alunos. A competição, que envolveu escolas de todo o país, teve como objetivo criar a melhor coreografia para a música “Passinho do Vini Jr.”. A Escola Municipal Quilombola Professora Lydia Sherman venceu o desafio, trazendo um prêmio significativo para Búzios.

Os alunos desfrutarão de uma experiência imersiva na sala especialmente ambientada, simulando um campo de futebol, e terão acesso a equipamentos tecnológicos de última geração. Victor Oliveira, representante do Instituto Vini Jr., expressou sua empolgação com o projeto.

Dessa forma, a Escola Municipal Quilombola Professora Lydia Sherman destaca-se não apenas como campeã em dança, mas também como uma instituição comprometida com a inovação educacional em Búzios.

Também nesta terça-feira, foi celebrado o inícios dos trabalhos na padaria-escola que a escola ganhou.

O Projeto é fruto da 6ª Edição do Prêmio Crianças Mais Saudáveis e visa o desenvolvimento dos alunos por intermédio da panificação.

No local serão produzidos pães, doces e biscoitos com produtos da tradição e cultura quilombola. A Unidade de ensino atende crianças de 3 diferentes áreas de remanescentes de Quilombo: Bahia Formosa, Rasa e Maria Joaquina, além de outros bairros da cidade.