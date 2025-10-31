Santo Samba realiza edição especial gratuita em Cabo Frio neste sábado

A tradicional roda de samba e choro Santo Samba promove uma edição especial gratuita neste sábado (1º), a partir das 15h, na Praça do Novo Portinho, em Cabo Frio. O evento contará com apresentação do violonista Lúcio Rodrigues e participação especial da cantora Marília Schanuel.

Com 13 anos de história, o Santo Samba é considerado a roda de samba e choro mais tradicional da Região dos Lagos.

A edição especial em Cabo Frio faz parte de uma série contemplada pelo edital Berço de Bambas, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que reconhece projetos dedicados à preservação do samba fluminense.

Além das atrações principais, o evento mantém a tradicional roda de samba que marca os encontros do projeto, reunindo músicos, instrumentistas e amantes da música brasileira em um ambiente de confraternização e valorização cultural.

“O Santo Samba é um espaço de valorização da nossa música e dos artistas que constroem essa história. Estar entre os projetos selecionados pelo edital Berço de Bambas é motivo de orgulho e reconhecimento por todos esses anos de resistência e cultura viva na região”, afirmou Luciana Branco, produtora e organizadora do evento.

A segunda edição contemplada pelo edital será realizada em Arraial do Cabo, no dia 20 de novembro.

Serviço:

Evento: Santo Samba – Edição Cabo Frio

Data: 1º de novembro de 2025

Horário: A partir das 15h

Local: Praça do Novo Portinho – Cabo Frio (RJ)

Atrações: Lúcio Rodrigues (violão 7 cordas) e Marília Schanuel (participação especial)

Entrada: Gratuita

O evento tem patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio do edital Berço de Bambas.