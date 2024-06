São Pedro da Aldeia divulga programação religiosa da festa do padroeiro

A tradicional Festa de São Pedro, padroeiro do município aldeense, promete movimentar a segunda quinzena de junho. A Paróquia São Pedro divulgou a programação religiosa, que começa neste domingo (16/06) e acontece até o dia 30 de junho, com novenas, missas, cantinas, shows com cantores católicos e a tradicional festa junina. As ações contam com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio das Secretarias de Turismo, Cultura, Saúde e de Segurança e Ordem Pública.

O festejo começa neste domingo (16/06), com o “Chá com São Pedro”, a partir das 15h, que acontecerá na Matriz Auxiliar, no bairro Vila de São Pedro. A Paróquia irá promover, ainda, uma noite de massas, na próxima sexta-feira (21/06), com show da cantora Maria Paula.

Na programação, terá um almoço no domingo (23/06), com show de Lucas. Por fim, uma noite de petiscos na sexta-feira (28/06), seguido com a apresentação do grupo Roda do Sol. As tradicionais novenas são realizadas diariamente, iniciando na próxima quinta-feira (20/06) e seguem até sexta-feira, dia 28, na Igreja Matriz.

O dia do padroeiro, 29 de junho, será marcado por Santas Missas, com início às 8h e às 10h na Igreja Matriz, localizada no Centro. O feriado municipal contará com a tradicional alvorada às 6h. A procissão marítima e terrestre acontece a partir das 16h, seguido da Santa Missa Campal, às 18h. O dia segue com festejos e termina com show católico do diácono Alberto Araújo. Encerrando a programação, no domingo (30/06), às 18h30 terá missa campal e cantina aberta.

Confira a programação completa da Festa de São Pedro – 2024: