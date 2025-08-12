São Pedro da Aldeia é destaque em gestão fiscal no Estado

O investimento em inovações fiscais rendeu a São Pedro da Aldeia lugar de destaque no estado do Rio de Janeiro em administração tributária. Pioneira em iniciativas como a implementação do Pix como forma de pagamento de tributos e a digitalização dos procedimentos fazendários por meio da plataforma e-CAC, do Governo Federal, a Prefeitura mantém os servidores em constante aperfeiçoamento de ferramentas e técnicas de inteligência fiscal. Nesta terça-feira (12/08), representantes do município de Silva Jardim visitaram a Secretaria de Fazenda aldeense para conhecer a metodologia de trabalho.

O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, destaca o apoio da gestão e o investimento em medidas inovadoras. “É muito gratificante ver o resultado do empenho de toda equipe municipal e poder contar com o apoio do prefeito Fábio do Pastel. Trabalhamos com ações inovadoras na Secretaria de Fazenda como a implementação do Pix, o Acordo de Dívida Ativa online, o acesso à vida tributária do contribuinte em um só lugar por meio do e-CAC, entre outras. É importante destacar que com a inteligência fiscal, conseguimos ampliar a arrecadação sem subir os impostos para a população e ajudando a dar continuidade às principais obras do município”, declarou.

O secretário adjunto da Receita de Silva Jardim, Paulo Eduardo Santiago, visitou a Secretaria de Fazenda junto a auditores fiscais silva-jardinenses. “Quero agradecer a receptividade de todos e dizer que Silva Jardim tem se espelhado. São Pedro da Aldeia é, hoje, uma inspiração para toda a região e vem avançando bastante na administração tributária. A gente consegue perceber, claramente, os avanços na arrecadação própria e como isso está fazendo a diferença para a população”, comentou.

Também participaram da reunião desta terça-feira (12), os representantes do Núcleo de Inteligência Fiscal aldeense, Felipe Ribeiro, Phelipe Amorim e Leonardo Alves. Em 2025, o município aldeense já recebeu a visita de representantes das cidades de Silva Jardim, São José do Ubá, Japeri, Queimados, Mesquita e Rio das Ostras para troca de experiências e informações.