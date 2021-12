São Pedro da Aldeia está se preparando para o Natal

O município de São Pedro da Aldeia já está se preparando para o Natal. A Secretaria de Cultura deu início à montagem da árvore na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro.

A estrutura de cerca de oito metros de altura vai compor a programação natalina, que conta ainda com a abertura da Casa do Papai Noel e já é uma tradição na cidade.

“A decoração na Praça faz parte do encanto e da beleza do Natal de São Pedro da Aldeia e certamente não poderia faltar a árvore, um dos símbolos mais populares das celebrações natalinas. A decoração temática e a montagem da Casa do Papai Noel são atrações já aguardadas pelas famílias aldeenses e estamos muito felizes em poder proporcionar o retorno da programação de Natal”, destacou o secretário adjunto de Cultura, Thiago Marques.

Tradicionalmente, a inauguração da Casa do Papai Noel abre os festejos natalinos em São Pedro da Aldeia. Na estrutura, que fica sediada na Casa da Cultura, as crianças e os adultos poderão ver o Papai Noel de perto, além de tirar fotos do espaço e do Bom Velhinho.

A entrada é gratuita.