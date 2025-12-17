São Pedro da Aldeia inicia Plano Verão 2025/2026 com reforço na segurança e ordenamento urbano

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia iniciou, nesta segunda-feira (15), o Plano Verão de Segurança Pública 2025/2026, com ações voltadas ao reforço da segurança e ao ordenamento urbano durante o período de maior movimento na cidade. As medidas seguem até 22 de fevereiro e incluem o programa “Orla Segura”, com foco na proteção de moradores e visitantes.

De acordo com a administração municipal, o plano prevê intensificação das rondas, apoio da Base Móvel da Guarda Civil Municipal (GCM), patrulhamento ostensivo em pontos turísticos e em locais de grande concentração de pessoas, além de ações específicas em datas comemorativas.

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, a iniciativa reúne atuação integrada das forças de segurança, reforço do efetivo, ordenamento dos espaços públicos e ações preventivas.

“O objetivo é garantir um verão mais seguro, organizado e tranquilo para moradores e visitantes”, afirmou.

O patrulhamento ostensivo será reforçado em áreas como o Museu Regional do Sal, no Centro, e na entrada da cidade. Também estão previstas rondas periódicas com o helicóptero Sea King e ações de ordenamento do trânsito no entorno de pontos turísticos, como o letreiro “Eu Amo São Pedro D’Aldeia”, para evitar acidentes.

Fiscalização de veículos de turismo

A fiscalização de estacionamentos clandestinos foi intensificada em uma ação conjunta das secretarias de Segurança e Ordem Pública e de Turismo. Segundo a prefeitura, a permanência sem autorização é considerada infração grave, com multas que variam de R$ 1.235,08 a R$ 2.464. Em caso de reincidência, a infração passa a ser gravíssima, com multas que podem chegar a R$ 9.240.

Programa Orla Segura

O programa Orla Segura prevê rondas intensificadas nas praias Linda, da Tereza, do Balneário, da Pitória, do Sol, do Sudoeste e da Baleia. Nas praias do Sol e do Sudoeste, também haverá tendas da Vigilância Municipal.

Durante o Plano Verão, a Base Móvel da Guarda Civil Municipal ficará instalada na Praia do Sudoeste, com a presença constante de três a quatro agentes. As equipes atuarão no ordenamento da via e realizarão rondas em toda a extensão da praia e no entorno, com apoio de viaturas e motocicletas.