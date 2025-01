São Pedro da Aldeia inicia reforma geral de deck no Camerum

Empenhada em garantir segurança e condições de trabalho adequadas aos pescadores da localidade, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início à reforma geral do deck da Praia do Camerum, no bairro Porto da Aldeia. A obra começou nesta segunda-feira (20/01) e atende a uma antiga demanda da comunidade pesqueira da região. O serviço é feito pela Secretaria de Meio Ambiente e Pesca em conjunto com a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Nesta primeira etapa, as equipes responsáveis pelos trabalhos irão retirar todas as tábuas antigas para, em seguida, iniciar a recuperação dos pilares e vigas. O local ainda passará pela instalação de novas madeiras e pela aplicação de verniz, que, além de proporcionar um visual mais harmônico, vai garantir mais durabilidade à estrutura.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou a importância da obra. “A melhoria do deck do Camerum é uma demanda antiga dos pescadores. Ele foi construído há mais de 20 anos e, assim como os de outros bairros que já reformamos, como Baleia e Sudoeste, precisava urgentemente de melhorias. A estrutura apresentava riscos aos moradores e, principalmente, aos pescadores, que utilizam o espaço diariamente para a retirada do pescado. Por isso, abrimos um processo para dar a devida atenção a essa localidade e agilizar o início das obras o mais rápido possível. A previsão é de até 90 dias e, após a conclusão, entregaremos um espaço completamente renovado à população e à comunidade pesqueira”, afirmou.

Vale ressaltar que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia também levou mais qualidade de vida e trabalho aos pescadores do bairro Baleia, onde dois decks passaram por reforma geral.