São Pedro da Aldeia lança nova identidade visual e comunica tarifa pretendida para os ônibus que vão operar no município￼

Os moradores de São Pedro da Aldeia vão contar com uma viação operada pelo município a partir do dia 09 de agosto. Nesta segunda-feira (25/07), a gestão Fábio do Pastel divulga a nova identidade visual que será utilizada nos ônibus alugados para garantir a continuidade do transporte público na cidade. Com a iniciativa, o transporte público passa a ser gerido pela Prefeitura Municipal, que será a responsável também pela receita gerada a partir da passagem. O valor será destinado aos cofres públicos. O prefeito enviará um Projeto de Lei para a Câmara dos Vereadores, nesta quarta-feira (27), propondo o valor das passagens a R$ 2,50.

Serão mantidas as linhas já existentes no município e o gerenciamento dos itinerários também será feito pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Diretoria de Transportes.



Confira as linhas que serão disponibilizadas:

Baleia X Base (501 – Sudoeste X Boa Vista)

São Pedro X Alecrim

São Pedro X Retiro

São Pedro X Bairro São João

São Pedro X Balneário das Conchas

São Pedro X Jardim Primavera

São Pedro X Botafogo

São Pedro X Sapiatiba Mirim II

São Pedro X Farmácia Velha*

São Pedro X Rua do Fogo

A linha São Pedro X Farmácia Velha irá atender também aos moradores da Sergeira e Três Vendas.