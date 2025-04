São Pedro da Aldeia participa de encontro de secretários de Turismo da Costa do Sol

Os secretários de Turismo da Costa do Sol se reuniram na terça-feira (01/04), no município de Cabo Frio, para discutir diversas melhorias para o segmento em toda região. O secretário de São Pedro da Aldeia, Rodolfo Jotha, foi um dos dez representantes municipais que participaram do encontro. A reunião definiu uma candidatura regional à presidência do Fórum Estadual das Secretarias de Turismo (Fest) e alinhou a criação do Conselho de Secretários de Turismo da Costa do Sol. A secretária de Turismo de Iguaba Grande, Carla Valle, será a representante que concorrerá ao cargo em nome da Costa do Sol.

A pauta do encontro abordou a criação de roteiros turísticos integrados na região, a unificação das taxas de turismo para ônibus de excursão que circulam entre Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios, além de ações para fortalecer a participação do poder público no Conselho de Turismo da Região Costa do Sol (Condetur).

Fotos: Renan Freitas

O secretário de Turismo aldeense, Rodolfo Jotha, falou sobre a importância deste trabalho intermunicipal. “Foi uma reunião muito produtiva, em que todos os envolvidos apresentaram boas ideias para a evolução do turismo nas cidades da Costa do Sol. Acredito que a união intermunicipal irá beneficiar a todos, fortalecendo os laços entre as cidades vizinhas e que também não dividem os mesmos limites. Pensando nos interesses de nossa cidade, fizemos colocações pontuais para o avanço do turismo aldeense e acredito que demos um grande passo para atrair ainda mais turistas e visitantes a São Pedro da Aldeia”, afirmou.

Fotos: Renan Freitas

Também foram debatidas estratégias para estabelecer diálogos com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com o objetivo de impulsionar o turismo local, bem como iniciativas políticas para atrair novas rotas e voos ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio, beneficiando os municípios vizinhos. Outro ponto discutido foi a organização, a segurança e as adaptações necessárias para assegurar boas práticas na exploração turística da Lagoa de Araruama.

Estiveram presentes no encontro os secretários de Turismo de Cabo Frio, Davi Barcelos; de Quissamã, Arnaldo Mattoso; de Iguaba Grande, Carla Valle; de Arraial do Cabo, Júnior Chuchu; de Macaé, Leonardo Anderson; de Maricá, José Alexandre Almeida; de Armação dos Búzios, Thomas Weber; de Rio das Ostras, Rodrigo Peleteiro e de Carapebus, Juliano de Luna.