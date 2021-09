São Pedro da Aldeia: Preá e duas cobras são resgatadas durante queimada em área de vegetação

Uma Preá (Cavia aperea), e duas cobras foram resgatadas nesta terça-feira (29) durante uma queimada no limite entre os municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Equipes da Defesa Civil de ambas as cidades foram acionadas e atuaram no local realizando o recolhimento dos animais, que tentavam escapar das chamas.

As serpentes foram identificadas pelos agentes como Jiboia (Boa constrictor) e Cobra-cipó (Chironius). Por não apresentarem ferimentos, os animais resgatados foram devolvidos à natureza em área adequada. Quando necessário, as espécies silvestres são encaminhadas a institutos de reabilitação.





A origem do incêndio é incerta, mas a população pode contribuir com o trabalho de preservação tomando alguns cuidados. É importante não descartar guimbas de cigarro em áreas que possam gerar fogo em vegetação, principalmente em épocas de ventos fortes e seca. Outro problema é a queima de lixo em terrenos baldios. As chamas podem se espalhar e fugir do controle.

De acordo com o art. 41 da Lei 9.605/98, provocar incêndio ou condutas lesivas ao meio ambiente é crime ambiental. Se o crime for culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

Apesar de o combate a queimadas não ser de competência dos órgãos municipais, a Defesa Civil e o Grupamento Ambiental atuam para evitar a destruição da flora e fauna das áreas atingidas. Para denunciar queimadas e solicitar o da Defesa Civil, os cidadãos podem ligar para o número 153.