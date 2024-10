São Pedro da Aldeia: Previspa realiza audiência pública on-line no dia 10 de outubro

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São Pedro da Aldeia (Previspa) realiza uma audiência pública no dia 10 de outubro (quinta-feira), às 15h. O objetivo é apresentar a toda população a prestação de contas do Instituto de forma transparente. A audiência terá transmissão ao vivo on-line e o acesso será disponibilizado no dia do evento no site https://previspa.rj.gov.br/.

A audiência será apresentada pelo superintendente interino do Previspa, Deoclécio Augusto Amorim. Na oportunidade, o Instituto irá divulgar o relatório de governança, que trata das atividades da gestão administrativa no ano de 2023. Também serão divulgados os dados dos investimentos feitos e o relatório atuarial.