São Pedro da Aldeia promove jam session com jazz, pop e funk americano nesta quinta

A Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro de São Pedro da Aldeia, vai ficar movimentada nesta quinta-feira (22/06) com a realização de mais uma jam session do projeto “Sal dá Jazz”. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento vai promover apresentações de música ao vivo a partir das 20h. No comando da programação, a banda Jazzmania promete agitar o público com repertório de jazz, pop e funk americano. A jam session é aberta a qualquer músico adepto da improvisação livre.

Formada por Danny Cassilhas (voz), Álefe Amaro (saxofone), Diogo Gonçalves (baixo), Rafael Ferreira (teclado) e Josué Silva (bateria), a banda Jazzmania nasceu da paixão dos artistas aldeenses pela música e da vontade de levar alegria para as pessoas. O grupo une vivências de quatro experientes profissionais, que têm atuação tanto no meio cristão como secular. Atualmente, a banda também se apresenta em casamentos, festas de debutante e eventos corporativos dentro e fora da cidade.

A vocalista Danny Cassilhas falou sobre as expectativas para esta primeira apresentação da banda no projeto cultural, voltado à disseminação dos estilos jazzísticos. “O público pode esperar muita alegria. Será um prazer estrear no evento ‘Sal dá Jazz’, da Secretaria de Cultura. Ficamos muito felizes de participar e contribuir para essa noite musical”, comentou. O setlist da banda inclui clássicos nacionais e internacionais, eternizados nas vozes de ícones como James Brown e Ed Motta.

A realização do Sal dá Jazz é possível graças ao lançamento do Edital nº 01/2023, que promoveu a seleção e a contratação de artistas da música local para apresentações no projeto e nos demais eventos e ações promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura em 2023.