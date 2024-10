São Pedro da Aldeia realiza revisão do Plano Municipal de Saneamento

Atualizar o esquema de serviços como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana, coleta e destinação do lixo, além de drenagem e manejo da água das chuvas. Foi com esse objetivo que autoridades da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, de empresas e instituições envolvidas na área se reuniram para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

O município aldeense junto às cidades de Iguaba Grande, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios estão revisando seus planos municipais em conjunto com a concessionária de água e esgoto Prolagos. Atendendo o novo marco ambiental, cada cidade deve apresentar a atualização do plano municipal de saneamento a cada 10 anos.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, enfatizou o trabalho intersetorial para a atualização do plano. “Já realizamos diversas reuniões ao longo do ano e pudemos contar com a presença de todos os integrantes da comissão, sociedade civil e membros do governo. Nós fechamos o diagnóstico do plano, da situação de São Pedro Aldeia e a próxima reunião já será a apresentação do prognóstico”, explicou.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, também participou do encontro. Representando a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, estiveram presentes a assessora Marta Freitas, a bióloga Andreia Nogueira e o diretor Leonardo Rosas. Já a Secretaria de Serviços Públicos foi representada pelo coordenador de saneamento André Fonseca e Sheila Vieira. Participaram, ainda, Rafaela Rebello e Louise Novaes, do Grupo Aegea; Marcelo Pereira, Dinomar Mendes, Sarah Machado, da Concessionária Prolagos; Raisa Santos, da Mlaydner Saneamento; Dalva Mansur, do Instituto IPEDs, e Arnaldo Villa Nova, da ONG Viva Lagoa.