São Pedro da Aldeia recebe Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana neste fim de semana

São Pedro da Aldeia segue como referência na região pelo incentivo ao esporte e utilização da Lagoa de Araruama para as modalidades aquáticas e náuticas. O município irá sediar, neste sábado (01/07) e no domingo (02/07), o Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana, no bairro Praia Linda. A competição conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, além da participação de equipes de diversas cidades do estado.



O circuito terá início no sábado (01), às 7h30, e irá apresentar as categorias V1, OC1 e OC2, nas modalidades master e open, 2km e 4km (feminino e masculino). No domingo (02), as competições também começam às 7h30 e serão para os atletas das categorias OC1, OC2 (sub16), OC6, super, open, junior & kids, nas modalidades 2km, 3km, 5km e 8km masculino, feminino e mista.



O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, falou sobre a iniciativa. “Estamos trazendo mais um grande evento esportivo para São Pedro da Aldeia neste ano e temos certeza de que será um sucesso de público e de esportividade. Temos uma lagoa maravilhosa, que nos proporciona a prática esportiva em diferentes modalidades. Nosso objetivo é continuar com o trabalho de utilização da Lagoa de Araruama para o esporte e a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.