São Pedro da Aldeia recebe CRECI Itinerante nesta quinta-feira

São Pedro da Aldeia recebe, nesta quinta-feira (23/01), uma ação itinerante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-RJ). A atividade será realizada na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, no Centro, das 10h às 15h. O objetivo é esclarecer dúvidas da população sobre a legalização de imóveis, além de oferecer suporte aos corretores do município.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, destacou a importância da iniciativa. “O trabalho realizado pelo CRECI-RJ por meio desta ação itinerante é fundamental tanto para a população quanto para os corretores de imóveis do município. Isso porque eles terão um suporte profissional, com agentes do CRECI que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e ajudar a evitar golpes imobiliários”, afirmou.

Além de alertar os moradores sobre fraudes no setor imobiliário, a ação busca valorizar e oferecer mais segurança aos corretores, que poderão apresentar suas demandas e necessidades aos representantes do CRECI-RJ.

A Praça do Canhão está localizada na Avenida Nilo Peçanha, próxima à Igreja Matriz de São Pedro da Aldeia, no Centro.