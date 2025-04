São Pedro da Aldeia recebe evento literário e cultural da Academia de Letras

A cidade de São Pedro da Aldeia será palco de um encontro literário e cultural no próximo sábado (19/04). O Evento Lacustre Alspa é organizado pela Academia de Letras de São Pedro da Aldeia (Alspa), com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura. O encontro será das 10h às 20h, no Quiosque do Goiano, na Rua Porto Feliz, nº 2, no bairro Balneário, às margens da Lagoa de Araruama.

O evento reunirá artistas, escritores, representantes de instituições culturais e o público em geral. A programação é gratuita e inclui sarau literário, posse de novos acadêmicos, entrega de títulos honoríficos, música ao vivo com Emilene Suzana e apresentação de dança cigana com o grupo Ciganeando Por Aí.

Para o secretário de Cultura, Thiago Marques, a realização do evento no município é motivo de orgulho e reforça a importância de apoiar ações que valorizam a identidade cultural local. “A Academia de Letras de São Pedro da Aldeia tem um papel fundamental na preservação e na difusão da nossa cultura. Eventos como este valorizam o talento de nossos artistas e fortalecem os vínculos com iniciativas que promovem o saber, a arte e a nossa identidade”, destacou.

O presidente da Alspa, Rogério Veiga, explica que o evento é uma das ações oficiais da academia e acontece à beira da lagoa justamente para evidenciar o valor paisagístico e cultural daquele espaço. “Nós fazemos sempre dois eventos oficiais da academia, fora alguns eventos pequenos, e esse é um que fazemos à beira da lagoa para valorizar e para que as pessoas conheçam a riqueza natural que é a Lagoa de Araruama, até porque recebemos muitas pessoas de fora”, ressaltou.

O evento reunirá os fazedores de cultura

Foto: Arquivo Pessoal

Com cerca de 40 artistas confirmados, o encontro terá a presença de nomes como Janaina da Cunha, bisneta de Euclides da Cunha; Zuleica Tani, tataraneta de Monteiro Lobato; Jacy Proença, escritora e ex-vice-prefeita de Cuiabá; além dos psicanalistas Marcos e Priscila, vindos de São Paulo. Também estará presente a presidente do Rotary Club de São Pedro da Aldeia, Márcia Tostes.

“É uma chance única dos artistas locais e do público confraternizarem e terem contato com os fazedores de cultura não só da cidade, como também de outros municípios e estados, que vêm até São Pedro da Aldeia exclusivamente para prestigiar a nossa lagoa, a nossa cidade e o nosso povo. Esse intercâmbio cultural entre cidades e municípios deve ser mantido vivo e muito celebrado”, reforçou Rogério Veiga.

A escolha da data em abril, próxima ao aniversário da academia, que é em maio, facilita a participação de convidados de outros municípios e estados. A expectativa é de que o Evento Lacustre Alspa se consolide como uma celebração anual, promovendo não só a literatura, mas também a arte, a música e o encontro entre diferentes culturas, sempre com a paisagem inspiradora da lagoa como pano de fundo.