São Pedro da Aldeia recebe maior centro privado de abastecimento de alimentos do país

A inauguração do Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia nesta segunda-feira (22) contou com mais uma novidade aguardada pela população. Atendendo a um pedido do prefeito Fábio do Pastel, o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) anunciou a implementação de dois retornos na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) ao longo do trecho que compreende o Pólo de Empresas do Grupo Sonda e o centro de abastecimento. A iniciativa visa reforçar a segurança do perímetro e facilitar o acesso tanto da população quanto do setor industrial. O Ceasp terá a abertura ao público a partir desta terça-feira (23). A prefeitura também estará presente com um ponto de atendimento exclusivo aos empreendedores. O evento contou com a presença do secretariado municipal e de representantes da Câmara, além de autoridades estaduais.

O pedido da intervenção na rodovia foi feito pela gestão Fábio do Pastel em abril deste ano ao governador Cláudio Castro pensando na segurança viária do local. O governo municipal acompanhou esse e demais pedidos em diversas visitas ao Governo do Estado. Durante o evento de inauguração do Ceasp, o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Herbert Marques, destacou que a obra tem previsão de estar pronta em cerca de dois meses. “Nós apresentamos um ante-projeto e já estamos dando início às obras. A ação vai facilitar tanto o acesso do público quanto do setor industrial para evitar acidentes. Essa é uma rodovia muito movimentada, então precisamos ter essa cautela e esse carinho com a população. É uma determinação do governador, Cláudio Castro, que a gente atenda o município da melhor forma possível”.

O prefeito, Fábio do Pastel, parabenizou a equipe pelo empreendimento e reforçou a importância do polo de distribuição para a região. “Estou muito feliz com essa inauguração. Quero dar os meus parabéns para o Gustavo e para toda a equipe envolvida. É de arrepiar a garra e a coragem do Gustavo e dos seus sócios, que saindo de uma pandemia, estão inaugurando essa obra. Isso é empreendedorismo. Meus parabéns a todos os empresários que fazem parte do centro de distribuição que vai ficar na história da Região dos Lagos. Mais uma vez reforço que a prefeitura continuará presente no que for preciso”.

O sócio-empreendedor do CEASP, Gustavo Scarambone, agradeceu a todos que participaram da construção do centro de abastecimento e ressaltou o apoio da prefeitura. “Em dois anos muita coisa mudou, a gente pensou que o mundo fosse parar. Aprendemos muito nesse período. Agradeço pelo empenho de todos que participaram desse sonho, em especial aos lojistas que acreditaram no negócio e estão com a gente desde o início. Agradeço também pelo apoio da prefeitura, que acompanha todos os processos passo a passo. Queria eu que tivessem mais prefeitos como o Fábio e mais prefeituras como a de São Pedro da Aldeia”.

Orientação aos empreendedores

A prefeitura terá um ponto de atendimento exclusivo aos empreendedores que desejam se formalizar. Os representantes da Sala do Empreendedor da Secretaria de Fazenda e da Junta Comercial de São Pedro da Aldeia (Jucerja) irão orientar os empresários com o passo a passo de como realizar os processos de legalização. O atendimento será realizado no stand localizado na entrada do Ceasp.

Contratação de mão de obra local

O centro de abastecimento de alimentos tem expectativa de gerar cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos. Além de acompanhar as etapas do andamento da obra, a prefeitura também oferece uma ponte entre os empreendedores e os moradores do município que buscam emprego. A administração municipal montou um ponto de coleta de currículos na sede da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Pesca. Até o momento já foram encaminhados mais de 180 documentos aos empreendedores do CEASP. O secretário da pasta, Thiago Ribeiro contou que realiza a filtragem dos currículos que serão enviados aos associados do empreendimento.

A associada do centro de abastecimento, Fernanda Affonso de Paula, apontou a animação em iniciar as atividades. “O agro é um setor que foi muito resiliente à pandemia, então estamos muito motivados e com uma expectativa muito grande. Esse formato de shopping rural é muito bacana e com certeza irá atrair também as famílias e o varejo. É toda uma experiência de compra. Nossa contratação é toda de São Pedro da Aldeia, essa foi a nossa prioridade. Contamos com o apoio da prefeitura por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT). É um excelente serviço, eles fazem a triagem dos candidatos”.

Para o associado Alexandre Lopes, o polo de distribuição tem grande potencial para revolucionar a região. Ele trabalha com setor de hortifruti, especificamente com frutas tradicionais da região como limão, laranja, maracujá, entre outras. “Sou de São Pedro da Aldeia e acompanho o Ceasp desde o início. Comecei como corretor e hoje sou lojista, isso mostra o quanto a gente acredita no empreendimento. Estamos muito animados para começar a fazer essa operação rodar. Acreditamos no potencial de geração de emprego e de revolucionar não apenas nossa localidade, mas a Região dos Lagos como um todo. Com o Ceasp, vamos conseguir oferecer melhor qualidade e preços justos atendendo às necessidade dos comerciantes locais”.

O Ceasp

Localizado no bairro São Mateus, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, no km 116, o Centro de Abastecimento irá atender cerca de 12 municípios, entre Saquarema e Carapebus, além das cidades da Região dos Lagos.

A primeira etapa de construção do Ceasp contará com 156 boxes e 32 lojas para a comercialização de hortifrutis, pescados, bebidas e flores, entre outros. O CEASP funcionará de segunda a sábado, das 4h às 17h.