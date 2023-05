São Pedro da Aldeia recebe nova viatura do Governo Estadual

O prefeito Fábio do Pastel e o secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, participaram da cerimônia de entrega de viaturas para fortalecimento das unidades de conservação municipais. O evento foi realizado nesta sexta-feira (12/05), no Palácio Guanabara, e reuniu autoridades de todo o estado. O prefeito Fábio do Pastel recebeu das mãos do governador em exercício, Thiago Pampolha, a chave do veículo. A viatura, doada pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (SEAS RJ), será utilizada para ações de fiscalização no Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeense. Na ocasião, foram entregues 81 viaturas de forma a incentivar o fortalecimento das unidades de conservação municipais.

O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, falou sobre a iniciativa. “Esse veículo é uma doação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pelo programa ‘ProUC’; são carros adquiridos pelo Fundo da Mata Atlântica. É uma caminhonete 4×4, própria para andar em terrenos de mata, já que o objetivo é utilizá-la para fiscalizar as unidades de conservação dos municípios”, explicou.