São Pedro da Aldeia terá aulão gratuito de sapateado nesta quarta-feira

Em comemoração ao Dia Internacional do Sapateado, a Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia vai promover um aulão gratuito nesta quarta-feira (25). O evento acontecerá das 17h às 18h30 na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. A atividade tem como público-alvo alunos e praticantes da modalidade, amadores ou profissionais, do município e da região, a partir de 10 anos de idade.

O aulão é uma iniciativa da coordenação do Ballet Municipal e da Escola de Artes Municipal e será ministrado pelo instrutor e coreógrafo, Ramirez Menezes. A proposta é valorizar a arte do sapateado e promover a integração entre espaços culturais, estúdios e academias de dança da Região dos Lagos. “Durante o aulão, vamos trazer os passos básicos do sapateado e a famosa sequência coreográfica usada mundialmente por professores, o Shim Sham Shimmy. Será uma excelente oportunidade para conectarmos os artistas e praticantes da região com os alunos do nosso Ballet e as turmas de sapateado da Escola de Artes”, conta Ramirez.

Para participar da atividade, os interessados devem comparecer com o sapato adequado, roupas leves e uma garrafinha de água.

Sobre a data

O Dia do Sapateado foi instituído nos Estados Unidos em 7 de novembro de 1989, pelo então presidente do país, George Bush. A data é uma homenagem ao legendário sapateador Bill “Bojangles” Robinson, responsável por inventar uma nova maneira de sapatear, transformando uma movimentação que era feita com batidas do pé inteiro no chão para movimentos mais graciosos, feitos mais com as pontas dos pés.

Foto: Arquivo/Divulgação PMSPA

Entre as décadas de 30 e 50, essa modalidade de dança ganhou força e popularidade em todo o mundo, especialmente através das telas de cinema com os grandes musicais hollywoodianos estrelados por nomes como Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly e Ann Miller.