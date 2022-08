São Pedro da Aldeia terá Corrida Morada da Aviação Naval

Em comemoração ao aniversário de 106 anos da Aviação Naval será realizada a Corrida Morada da Aviação Naval, com um percurso de 6km.

🗓 21 de agosto

⏰ 8h

📍 largada na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão)

As inscrições serrão gratuitas e os interessados poderão realizá-las a partir das 00h01 da próxima sexta-feira, 05 de agosto, pelo link https://inscricoesesporte.pmspa.rj.gov.br/

Serão oferecidas 500 vagas. Os participantes devem levar 1kg de alimento não perecível para a retirada do kit da corrida no dia 20 de agosto, das 10h às 18h; e no dia 21, das 6h15 às 7h15, na Praça do Canhão.

O público também poderá acompanhar as disputas gratuitamente, com o portão 1 da Base Aérea Naval aberto aos cidadãos.

O evento é organizado pelo Comando da Força Aeronaval e conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Para mais informações, procurar a sede da Secretaria de Esportes, na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro.