São Pedro da Aldeia terá equipes de prontidão durante período de alerta para fortes chuvas 

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia preparou um esquema de contingência durante o período de alerta de fortes chuvas na região. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública e a Defesa Civil reuniram-se, nesta sexta-feira (22/03), com diversas frentes para o monitoramento conjunto e planejamento de ações em caso de emergências no município. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ) emitiu alerta de chuva intensa a partir do final da tarde desta sexta-feira (22) até o domingo (24/03).

Visando deixar o município preparado para lidar com possível cenário de contingência, o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, o secretário adjunto, José Renato Alves; e o coordenador da Defesa Civil, Michel Cavalcanti, reuniram-se com o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, para avaliarem as medidas necessárias.

A Secretaria de Serviços Públicos já mobilizou equipamentos e pessoal para trabalharem durante o período. Desde o início da semana, a pasta tem intensificado o trabalho de limpeza das ruas, em especial próximo a bueiros, em diversas localidades da cidade.

A Prefeitura também fez contato com concessionárias de serviços públicos que disponibilizaram mais equipamentos.

Foi colocada em pauta, ainda, a parceria com as demais Secretarias envolvidas em casos de emergência, como Assistência Social, entre outras, que terão agentes de prontidão durante todo o período de alerta. O planejamento contempla, ainda, a criação de um Comitê de Crise de acordo com o volume de chuva que for registrado na cidade.

“Deixamos o planejamento para os possíveis cenários dos próximos dias, pois estamos com equipes de plantão durante todo o período de alerta em nosso município. Trabalhamos sempre com a prevenção para mitigar as possíveis emergências que possam surgir”, destacou o coordenador da Defesa Civil, Michel Cavalcanti.

Em casos de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil, pelo telefone 199; pelo Pedrinho, no número (22) 99776-0633 no WhatsApp ou Telegram, ou, também, o Corpo de Bombeiros, por meio do número de telefone 193.

Orientações da Defesa Civil em caso de chuva intensa:

A Defesa Civil reforça a orientação de que a população evite trafegar pelas ruas nos momentos de chuva forte;

Em caso de rompimento de cabos de energia elétrica, os moradores não devem se aproximar;

Encontre um local abrigado e não saia nas ruas em caso de alagamento. Se estiver dentro de um carro, mantenha os vidros fechados, sem contato com as partes metálicas do veículo;

Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas d’água, placas de propaganda, bem como de objetos metálicos grandes e expostos, escadas e cercas de arame;

Mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões; e fique afastado de janelas, tomadas, torneiras e canos elétricos.

A Defesa Civil reforça a importância da cooperação dos moradores em não jogar lixo em rios, córregos ou na rua. Estar atento ao dia e horário da coleta de lixo em seu bairro também é uma forma de evitar que a chuva leve resíduos para a rede de drenagem, prevenindo o entupimento da mesma e alagamentos nas ruas.