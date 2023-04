São Pedro da Aldeia terá Feira Cultural Itinerante especial de Páscoa neste sábado

Em celebração à Páscoa, a Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia realiza, neste sábado (08/04), das 14h às 22h, a 6ª edição da Feira Cultural Itinerante. O evento acontecerá na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, e vai contar com diversos atrativos para toda a família. A programação inclui feira de artesanato, música ao vivo, concerto da Orquestra Sons da Aldeia, animação infantil e apresentações da Companhia de Teatro Municipal e dos corais Acordes Celestes, da 1ª Igreja Batista do bairro São João, e Vozes de Sião, da Igreja Presbiteriana do bairro São João.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a edição especial da Feira. “A Páscoa é uma celebração religiosa muito tradicional, que já faz parte da nossa cultura e que, ao longo da história, ganhou também uma dimensão lúdica e comercial. Por isso, a nossa proposta com a Feira Cultural é unir esses diferentes aspectos, oferecendo não só a oportunidade de comercialização para os artesãos da cidade e as populares brincadeiras infantis associadas à figura simbólica do Coelhinho, mas também os elementos da tradição cristã, que suscita a reflexão sobre a ressurreição de Cristo e a mensagem de esperança e de renovação”, disse.

As atividades terão início às 14h com a feira de artesanato e, logo após, a primeira sessão do espetáculo “Uma História de Páscoa”, estrelado pela Companhia de Teatro Municipal. Sob a instrução da coordenadora Anna Fernanda Corrêa, a encenação teatral – uma adaptação da obra homônima de Ana Maria Machado – aborda temas relacionados, como amizade, respeito e o espírito de fraternidade e renovação da Páscoa.

Em seguida, a atriz e animadora cultural Renata Brito, colaboradora da Secretaria Municipal de Cultura, vai promover uma sessão de brincadeiras e pintura facial para a criançada. Depois, a Companhia de Teatro Municipal retornará para apresentar a segunda sessão da encenação de Páscoa.

A programação musical começa às 19h com as apresentações dos corais convidados: Vozes de Sião, da Igreja Presbiteriana do bairro São João, liderada pelo reverendo Gutierres Gripp, seguido do coral Acordes Celestes, da 1ª Igreja Batista do bairro São João, do pastor Matheus Rebello.

Encerrando o evento, o Concerto de Páscoa da Orquestra Sons da Aldeia, sob a instrução do regente Jorge Rafael Goes, promete emocionar o público com a execução de clássicos da Música Popular Brasileira e da música gospel nacional.