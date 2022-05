São Pedro da Aldeia terá shows de Ferrugem e Jota Quest neste fim de semana￼

O fim de semana promete ser animado em São Pedro da Aldeia. A Prefeitura preparou uma programação especial para comemorar o aniversário de 405 anos do município e o encerramento do 38º Fest Verão, que promove competições de beach soccer e outras modalidades há cerca de um mês. No sábado (14), após show de abertura às 22h, o cantor Ferrugem vai agitar a multidão com muito pagode e samba. Já no domingo (15), será a vez da banda Jota Quest subir ao palco montado no centro da cidade, próximo à praça da Igreja Matriz. A programação terá início às 21h, com shows de artistas locais.

A festa de encerramento do 38º Fest Verão de São Pedro da Aldeia será comandada pelo cantor Ferrugem, no sábado (14). Antes da apresentação, a partir das 19h, o público está convidado a acompanhar as partidas finais do beach soccer, na arena montada na Praia do Centro. A primeira final do dia será disputada pela criançada do sub-11, seguida pelas categorias feminino e veterano. A decisão do título na categoria adulto encerra a programação de jogos da noite.

Já a comemoração do 405º aniversário de fundação de São Pedro da Aldeia, celebrado em 16 de maio, terá início no domingo (15), com o show da banda de pop rock Jota Quest. A programação do dia contará ainda com apresentações de artistas locais, a partir das 21h.

Na segunda-feira (16), feriado municipal, a programação conta com hasteamento de bandeiras na Câmara Municipal, em seguida na sede da Prefeitura e, por último, no monumento histórico de fundação da cidade, na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão.