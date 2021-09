Saquarema é um dos primeiros municípios a completar a vacinação contra o Covid

Com a vacinação de adolescentes de sexo masculino, de 12 anos, realizada nesta terça-feira, 14, Saquarema tornou-se um dos primeiros municípios do Estado, aparentemente só perdendo para Rio Bonito e empatando com Silva Jardim, a concluir o calendário, por faixa etária, de vacinação contra a Covid-19. É, também, o primeiro município da Região dos Lagos a vacinar, com primeira dose, todo o público-alvo até 12 anos.

Terminada esta etapa, a campanha segue com a aplicação de segundas doses e com a repescagem para todas as idades, nos postos instalados no Centro Municipal de Educação Padre Manuel e na Praça do Bem-Estar, das 9h às 16h.

“Depois de muito trabalho, conseguimos concluir todas as faixas etárias do Plano Nacional de Vacinação. Estamos com quase 90% da população vacinada com a primeira dose e continuaremos vacinando. Quero agradecer aos profissionais da saúde que se empenharam dia após dia e aos moradores que compreenderam que a vacina tem grande importância para a saúde”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Prefeitura segue aguardando orientações

Orientações quanto à data para ser dado início à vacinação da 3ª dose (reforço) para idosos e quanto à possível diminuição do espaçamento entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer ainda são aguardadas. Já o intervalo de 12 semanas entre as doses da vacina da AstraZeneca será mantido, seguindo recomendação da Fiocruz.

A Secretaria Municipal de Saúde já aplicou até agora 101.110 doses de vacinas contra aCovid-19, sendo 63.684 destinadas a primeira dose e 37.326 como segunda ou dose única. Dessa forma, 87,19% da população de Saquarema já tomou a primeira dose e 58,61% as duas.