Saquarema recebe 1070 doses de vacina contra o Covid

A Secretaria Municipal de Saúde recebe nesta quarta-feira, 14, nova remessa de doses das vacinas contra o Coronavírus. A quantidade é ainda menor que a última remessa.

Desta vez, 1070 doses D1 chegarão à cidade para a retomada do calendário de vacinação. Por conta da antecipação da D2 no Estado, a Secretaria Estadual de Saúde está priorizando o reforço dos estoques de imunizantes para a segunda dose.

As novas doses serão utilizadas já na quarta-feira para a vacinação de pessoas com 38 e 37 anos. Devido ao pequeno número de doses, a vacinação será novamente suspensa no final do dia.

Ainda nesta quarta, o município divulgará o calendário de antecipação da segunda dose (D2) das vacinas Astrazeneca/Oxford/Fiocruz. A antecipação segue determinação da Secretaria de Estado de Saúde.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde é o responsável por adquirir as doses de vacina dos laboratórios e distribuir aos Estados, que por sua vez, repassam aos municípios para que seja feita a vacinação. Desta forma, a vacinação para D1 só ocorre mediante a entrega de novas doses.