Saquarema recebe a exposição com entrada gratuita no Centro de Memória

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, abre ao público, de 20 de maio a 18 de junho, no Centro de Memória, a Exposição “Essa Folia é de Reis”, elaborada pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.



Além de textos e fotografias, a mostra é constituída por altar com imagens de santos e outros elementos do catolicismo popular, bandeira de Folia De Reis, chapéu de folião e fardas de palhaços (calça, camisão, máscara e capacete). A parte mais expressiva é um conjunto de 23 máscaras de palhaços, coletadas em território fluminense, por ocasião da pesquisa que fundamentou o pedido de reconhecimento das folias de reis como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.