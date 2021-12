Saquarema recebe Cine Circo Teatro Dedé Santana

O município de Saquarema receberá, nos primeiros dias de janeiro, o Cine Circo Teatro Dedé Santana! A estrutura será montada na Avenida Saquarema, no terreno do DETRAN, no bairro Porto da Roça (próximo à Saquapel). Com espetáculos gratuitos, o projeto reúne cinema, circo e teatro em uma única plataforma.

As apresentações acontecerão nos dias 7, 8, 9, 13, 14, 15 e 16 de janeiro, em uma estrutura móvel com capacidade de 550 lugares. Além de Saquarema, outras seis cidades do estado receberão o espetáculo: Rio Janeiro, Niterói, Rio Bonito, Itaboraí, Magé e Areal. A estrutura funcionará como palco para apresentações de teatro, com o espetáculo ”Palhaços”, circo dirigido por Dedé Santana, cinema com apresentações da filmografia ”Os Trapalhões” e worshops de variedades circenses – técnicas circenses aplicadas em cena – também ministradas por Dedé Santana.

O projeto Cine Circo Teatro Itinerante Dedé Santana consiste na realização de um sonho do eterno trapalhão em unir suas três paixões: o cinema, o circo e o teatro em uma única plataforma possibilitando e garantindo o acesso à cultura de toda população como forma de agradecimento ao seu público por tanto carinho recebido ao longo de seus 85 anos de carreira.

Além da acessibilidade ao local de apresentação, a produção irá disponibilizar apresentações do espetáculo “Palhaços” com acessibilidade total, com traduções simultâneas (fones de ouvido e intérprete de libras) possibilitando o acesso à deficientes visuais e auditivos.