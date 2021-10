Saquarema terá novos ônibus nas linhas municipais

Tem novidade chegando nas ruas de Saquarema! Três novos ônibus entrarão em operação nesta semana nas linhas municipais da cidade! Os veículos já estão na garagem da Rio Lagos, recebendo os últimos ajustes para iniciar os trabalhos.

Os novos ônibus, montados pela Marcopolo, têm capacidade para transportar 38 passageiros sentados e assentos especiais para idosos, gestantes, obesos e pessoas com necessidades especiais. Possuem ar condicionado, GPS, elevador para cadeirantes e demais tecnologias embarcadas que garantem o conforto ao passageiro.

Além desses três ônibus, outros 7 foram encomendados e já estão em fase de produção na fábrica. Em breve, eles chegarão a Saquarema para ampliar ainda mais a frota da cidade.

Investimentos do Tarifa Solidária

A chegada dos novos ônibus faz parte do programa Tarifa Solidária, que subsidia o valor da passagem no município. Com a grande procura e utilização por parte dos moradores, a demanda pelo sistema de transporte aumentou e a Secretaria de Transporte e Serviços Públicos solicitou reforço na frota.

“Já tínhamos solicitado à empresa para aumentar a frota na cidade. Com a chegada desses novos ônibus, poderemos diminuir intervalos, criar novos horários e itinerários para atender melhor aos passageiros”, informou a Prefeita Manoela Peres.

Para ter direito ao benefício do cartão Tarifa Solidária e pagar a metade do valor da passagem, acesse o site saquarema.rj.gov.br e confira a lista com todos os postos de cadastramento disponíveis na cidade. A inscrição no programa é gratuita.