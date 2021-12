Saquarema terá queima de fogos no Réveillon

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, anuncia que o município terá queima de fogos para marcar a chegada do ano de 2022. Os fogos serão em quatro pontos diferentes da cidade: Praia da Vila, Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa. Na Praia da Vila, os artefatos para o show pirotécnico serão posicionados no morro da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth e a duração será em torno de 13 minutos. Já em Jaconé, a passagem de ano será marcada com a queima dos fogos na nova orla, na altura da Rua 96; no distrito de Sampaio, os fogos ocorrerão no Morro da Antena e, em Vilatur, na orla do bairro.

Assim como nos anos anteriores, o município utilizará fogos de baixo ruído, para evitar a poluição sonora e danos aos que são sensíveis ao barulho, como animais, crianças e idosos. Os animais são os que mais sofrem com o barulho dos fogos de artifício, tendo reações como estresse e ansiedade, podendo ter danos físicos e, em casos mais extremos, até mesmo a morte. Há, inclusive, situações que se resolvem apenas com o uso de sedativos. A Prefeitura de Saquarema orienta aos demais moradores e turistas que utilizem fogos de baixo ruído nas festividades de fim de ano.

Além dos números atualmente reduzidos com relação a novos casos de Covid-19, o índice de vacinação obtido por Saquarema, até então, também foi fator de relevância na decisão de realizar espetáculos de queima de fogos na virada. Saquarema já aplicou 73.934 primeiras doses (D1) de vacinas, o que equivale a 96,9% da população de 76.306, estimada para maiores de 12 anos. 63.427 segundas doses (D2) foram aplicadas, o que equivale a 85,8% da população já vacinada com a D1. Com relação à população total do município, estimada em 90.583 habitantes, 70,02% já estão completamente imunizados com as duas doses e 10.631 pessoas já receberam a dose de reforço (DR).