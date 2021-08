Sarau virtual de São Pedro da Aldeia “Caixola de Histórias para Ler e Ouvir” será realizado nesta terça-feira

Nesta terça-feira (17), a parceria da Secretaria de Educação com a CCR Via Lagos disponibilizará a apresentação do projeto “Caixola de Histórias para Ler e Ouvir”. A atividade, promovida pelo Grupo Teatro a Bordo, será desenvolvida às 16h de forma virtual, por meio da plataforma Zoom, com transmissão ao vivo no YouTube e na página da companhia no facebook. Os interessados em receber o certificado por meio da apresentação no sarau devem realizar o cadastro acessando o link https://forms.gle/qmgjruSYgdMhZdQK8.

Durante a atividade, os participantes deverão contar causos e curiosidades sobre histórias e lendas da cidade, no intuito de que sejam recolhidas e recriadas pelo grupo, que registrará tudo em um livro lançado ainda este ano. Participarão do encontro o professor e escritor Geraldo Luiz Ferreira e o aluno do CEJA, Jonatha Ribeiro, autor do curta ‘De Caco em Caco’.

Para o secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, a iniciativa além de ser uma representação da arte, também cultiva memórias da cidade. “Através da arte é possível que o cidadão mostre afeto pela cidade. O projeto incentiva a imaginação, traz um momento de diversão e cultura, unindo-se ao prazer de sempre relembrar bons momentos na nossa querida aldeia. Memórias afetivas devem ser repassadas as novas gerações e essa é a forma mais interessante de acontecer”, disse Elias.

Com itinerância virtual, gratuito e aberto ao público, o “Caixola de Histórias para Ler e Ouvir” envolve produção audiovisual e a experiência de agrupar registros de cultura popular local e transformá-los em conteúdo gratuito e multiplataforma. A agenda completa do projeto pode ser conferida no site oficial: caixoladehistorias.com.br.