Sargento da PM é assassinado a tiros em Cabo Frio

Um policial militar foi morto a tiros na noite deste domingo (7) no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A vítima foi identificada como Tiago Costa Gomes, 3º sargento da Polícia Militar, lotado no 7º BPM.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência de homicídio na Rua Castro Alves, no bairro Nova Califórnia.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o policial já sem vida, caído entre mesas de um bar, com marcas de disparos de arma de fogo.

Ainda segundo o registro da ocorrência, diversas cápsulas de munição estavam espalhadas pelo entorno da cena do crime.

O militar estava com um veículo e um aparelho celular, que permaneceram no local para os procedimentos periciais.

A perícia foi realizada durante a noite e, após a conclusão dos trabalhos técnicos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do homicídio e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, que ficará responsável pelas investigações.