Saúde de Cabo Frio celebra 15 anos do Centro de Atenção Psicossocial com atividade cultural temática

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Cabo Frio apresenta, nesta quarta-feira (28), a segunda edição do Sarau Junino. O evento temático acontece das 12h às 16h, no CAPS II, que fica localizado na rua General Alfredo Bruno Gomes Martins, s/n.º, no bairro Braga.

A atividade cultural tem como público-alvo os usuários, familiares, funcionários e apoiadores do CAPS. O sarau cumpre o papel de recurso terapêutico nos atendimentos do Centro para estimular a expressão e a participação dos pacientes por meio de manifestações artísticas. A programação conta ainda com música, poesia, exposição de trabalhos artísticos produzidos pelos usuários e bate-papo.

“O Sarau é um espaço seguro para que os usuários possam expressar os sentimentos de forma livre, leve e sem julgamentos. É um instrumento para superação dos processos de preconceitos das pessoas em sofrimento mental ou com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas”, explica a coordenadora de Saúde Mental, Renata Figueiredo.

A ocasião marca ainda a comemoração dos 15 anos de existência do CAPS no município de Cabo Frio, celebrado neste mês de junho. A Saúde Mental faz parte dos atendimentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio. O setor conta com cerca de 120 profissionais, entre psicólogos, enfermeiros, psiquiatras, técnico de enfermagem, cuidadores, fonoaudiólogos e assistentes sociais.

O Programa de Saúde Mental é composto pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Cabo Frio possui três unidades: o CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD), especializado no cuidado a pessoas com dependência química; o CAPS 2, para pessoas com transtorno mental grave ou persistente; e o CAPSI, para o público infanto-juvenil.

Quem precisar de atendimento pode buscar qualquer unidade do CAPS para realizar o acolhimento. No local, será feita avaliação pelos profissionais para determinar o tratamento necessário. Veja abaixo o endereço das unidades.

CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD) – Rua Antônio Duarte Guimarães, 17, Braga

CAPS 2 – Rua General Alfredo Bruno Gama Martins, s/n, esquina com rua José Maria Gil, Braga

CAPSI – Travessa Vitorino Carriço, Portinho