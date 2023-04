Saúde de Cabo Frio passa oferecer atendimento em Ortopedia e Traumatologia no Hospital Central de Emergência

O município de Cabo Frio iniciou uma nova dinâmica para a oferta dos atendimentos em Ortopedia e Traumatologia, desde o último sábado (1º). Os serviços foram ampliados e passaram a ser regulados pela Central de Regulação Municipal.

O Centro de Ortopedia e Traumatologia está localizado no Hospital Central de Emergência (HCE) e conta com consultas ambulatoriais, atendimento e cirurgias de baixa e média complexidade. Casos de maior gravidade, que necessitem de procedimentos cirúrgicos, serão encaminhados para as Centrais de Regulação Estadual.

O espaço integra o fluxo dos serviços de saúde pública prestados para a população, sendo mais uma estrutura para ofertar mais agilidade e qualidade.

Para marcar uma consulta com essa especialidade, o cidadão precisa ir até a Unidade de Saúde do bairro, solicitar a marcação. O secretário de Saúde, Janio Mendes, esteve na unidade, no primeiro dia de funcionamento no novo modelo.

“O munícipe vai ser assistido de forma mais integral e mais humana, sem haver necessidade de deslocar o paciente para outra clínica. Vamos assumir o protagonismo da ortopedia”, disse Janio.