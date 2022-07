Saúde de Cabo Frio realiza atividades para promoção de hábitos saudáveis preventivos 

Com o objetivo de estimular alternativas socialmente inclusivas para promoção e prevenção da saúde, a Secretaria de Saúde está realizando diversas atividades nas unidades da Atenção Básica do município. As ações são realizadas pelas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Na região do bairro Praia do Siqueira, o NASF realiza um grupo de caminhada para comunidade com foco nos idosos, hipertensos, diabéticos e obesos. Promove ainda um grupo de atividade esportiva e recreativa na Escola Municipal Alfredo Castro para adolescentes; um grupo de futsal feminino na ESF Manoel Corrêa para adolescentes e mulheres; e um grupo de atividade esportiva e recreativa na Escola Municipal Luis Lindenberg para adolescentes.

Na região do bairro Porto do Carro, há o grupo para roda de conversas para jovens de 14 a 25 anos e o grupo para pessoas com mais de 50 anos.

Na região do bairro Jacaré, o NASF promove o projeto expositor “Menos sal e mais amor, seu coração agradece”, com orientação alimentar para os pacientes das ESFs Jardim Caiçara, Peró, Cajueiro e Jacaré.

Em Tamoios, o NASF organiza um grupo para mulheres que apresentam adoecimentos crônicos, com histórico de depressão e ansiedade; e outro grupo, de caminhada para usuários hipertensos ou diabéticos, na ESF Florestinha.

De acordo com a secretária adjunta da Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Kainá Gago, o objetivo dessas ações é dar ênfase no fortalecimento e na qualificação da estratégica da Saúde da Família na Atenção Básica, buscando que a população seja integrada e que atue em conjunto no cuidado preventivo da saúde.

“Estamos fazendo um movimento de consolidação e fortalecimento da atenção básica para prevenção. A gestão acredita que o SUS não é somente atender doenças, mas também deve ter muito mais ênfase na promoção, informação e educação em saúde, contribuindo para hábitos saudáveis, atividade física, alimentação, vida, controle do tabagismo; controle do uso abusivo de bebida alcoólica; e cuidados especiais voltados ao processo de envelhecimento”, explica Kainá.

Quem tiver interesse de participar das mais diversas atividades físicas, saúde e bem estar pode ir até a unidade do bairro em que mora para se inscrever e acompanhar a programação mensal.