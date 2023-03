Saúde de Cabo Frio renova frota de ambulâncias UTI

A Prefeitura de Cabo Frio recebeu na manhã desta segunda-feira (27) cinco novas ambulâncias, que substituirão os veículos antigos. Essa nova frota é totalmente estruturada e composta por equipamentos modernos. As ambulâncias têm como função o transporte de pacientes de alto risco de vida, com o suporte de uma unidade de terapia intensiva (UTI). Um dos veículos é específico para recém-nascidos e gestantes (UTI Neonatal).

Além dessas, o município conta com mais 12 ambulâncias tipo B, que atendem o suporte básico; e três tipo C, veículos de resgate equipados com suportes básico e avançado, que contêm equipamentos de socorros necessários.

A locação da nova frota faz parte das ações de melhorias dos serviços prestados e da infraestrutura da rede pública cabo-friense.

“Uma das nossas ações é revisar cada contrato e serviço terceirizado. Um desses foi o contrato de locação das ambulâncias. Fizemos um novo processo licitatório e buscamos uma nova empresa que ofertasse à população uma estrutura nova, com mais equipamentos, com atributos, até então, não oferecidos nos veículos atuais”, explica o secretário de Saúde, Janio Mendes.