Saúde de São Pedro da Aldeia realiza Primeiro Encontro Municipal sobre o Dia Mundial Sem Tabaco

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o Primeiro Encontro Municipal sobre o Dia Mundial sem Tabaco. O evento aconteceu na quarta-feira (31/05), com o objetivo de capacitar jovens como agentes multiplicadores de informações de prevenção e combate ao vício. As atividades tiveram como público-alvo alunos do ensino médio, do Colégio Estadual Doutor Feliciano Sodré, no Centro, e do CIEP 146 Professor Cordelino Teixeira Paulo, no bairro Estação.

A responsável pelo Programa Antitabagismo do município, Soraia Mariano Pepe, falou sobre a iniciativa. “O Dia Mundial sem Tabaco é uma data muito importante para toda a população, é quando tentamos compartilhar os riscos que envolvem o consumo do fumo e das toxinas contidas nele. Escolhemos o público de adolescentes, com idade mínima de 15 anos, porque tudo se inicia justamente nessa fase, através do consumo de cigarros eletrônicos, vapes, narguile e do modismo que cresce entre eles, então a intenção é mostrar a realidade, as consequências do uso para o organismo. Acredito que, a partir de agora, eles têm consciência das mais de 4.700 toxinas contidas no fumo e que ele mata”, destacou.

Os jovens participantes receberam orientações sobre as consequências do consumo do cigarro para a saúde bucal. As informações foram compartilhadas pela dentista da ESF Colinas, Erica Barreto. O médico Constante Ramos falou a respeito dos males do tabagismo. “Nós trouxemos algumas informações de incentivo para buscar auxílio desses nossos amigos presentes, junto à nossa sociedade, para tentar diminuir ou exterminar o consumo de cigarro. Apesar das estatísticas apresentarem menores números de usuários, há um aumento na utilização de derivados do tabaco, principalmente na população mais jovem, a partir dos 13 anos, então essa iniciativa da Secretaria de Saúde vem de encontro à necessidade de desenvolver trabalhos de prevenção em nosso município. Parabenizo aos organizadores pelo convite, desejando sucesso”, disse Constante.

Uma das participantes do encontro foi a estudante Ketlen Faria de Souza. “Achei que o evento ajudou e emocionou colegas de turma e outras escolas pelo fato de muitas pessoas aqui terem parentes que fumam. Nós aprendemos como prevenir o hábito do fumo, inclusive, vou passar as informações a parentes meus que são usuários”, afirmou.

A ação foi realizada pelo setor Vigilância em Saúde em comemoração ao 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, e contou com a colaboração da Secretaria de Cultura com apresentações do Ballet Municipal, na coreografia “Além”, e uma encenação pela Companhia Municipal Teatro.